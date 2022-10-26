وزراة الصحة تحضر لإطلاق حملة للتلقيح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها بدأت التحضير لإطلاقة حملة وطنية، للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد أن أظهرت المعطات التي تم تسجيلها مؤخرا ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس. وأضافت الوزارة في منشور لها، أن الأمين العام للوزراة، عقد اجتماعا عن بعد مع المديرين الجهويين للصحة، بهدف التخطيط والتحضير لإجراء الحملة المذكورة، التي سنتظم بناء على المؤشرات العامة للوضعية الوبائية، التي تميزت بارتفاع أعداد الإصابات المسجلة أخيرا.

وتم خلال الاجتماع إعطاء التعليمات للمصالح الفنية المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة، لتحضير انطلاقة هذه الحملة في الأمد المنظور، مع العمل على تنظيمها بطريقة تضمن الوصول لهدفها المرسوم بالآليات والإمكانات المتاحة.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة تقييم الوضعية على مستوى كل ولاية، من حيث المؤشرات العامة للحالة الوبائية، ومن حيث مستوى التغطية بالتلقيح.

وسجلت وزارة الصحة، أمس اليوم الثلاثاء، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة بالفيروس إلى 193 حالة إصابة، فيما بلغ مجموع الإصابات منذ بداية الفيروس 63304 حالة إصابة من بينها 997 حالة وفاة.