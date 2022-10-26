بوركينافاسو.. حكومة جديدة تضم عسكريين ووزراء سابقين

عين رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينافاسو، النقيب إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب نهاية سبتمبر الماضي، حكومة تتكون من 23 وزيرا، من بينهم ثلاثة عسكريين، لقيادة البلاد إلى غاية عودة النظام الدستوري في يوليو من العام 2024.

وشهدت الحكومة وجود ثلاثة عسكريين هم العقيد الرائد قسوم كوليبالي الذي عين وزيرا للدفاع وقدماء المحاربين، والعقيد بوكاري زونغرانا، الذي تولى حقيبة الإدارة الترابية واللامركزية والأمن، والعقيد أوغستين كابوري الذي تولى وزارة البيئة.

وضمت الحكومة الجديدة، خمسة وزراء من الحكومة السابقة، في عهد بول هنري سانداوغو داميبا، الرئيس الذي أطيح به في انقلاب عسكري في نهاية الشهر الماضي، ويتعلق الأمر بباسولما بازيي (الوظيفة العمومية) وأوليفيا روامبا (الشؤون الخارجية) والوزير المنتدب كاراموكو جان ماري تراوري، وروبير لوسيان كارغوغو (الصحة) وأميناتا زيربو (الانتقال الرقمي).

كما ضمت الجديدة التي تم إعلانها في بيان أذيع عبر التلفزيون الحكومي، خمس نساء.

وكان رئيس المرحلة الانتقالية، إبراهيم تراوري، عين يوم الجمعة الماضي، المحامي أبولينير يواكيم كيليم دي تمبيلا وزيرا أول، والبالغ من العمر 64 عاما، وكان حتى تعيينه يرأس مركزا للبحوث الدولية والاستراتيجية.