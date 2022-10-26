وزراة البيئة: زيادة ميزانية مكافحة الحرائق بنسبة 50%

أعلنت وزارة البيئة والتنمية المستدامة،أن الميزانية السنوية المرصودة للحملة الوطنية لمكافحة الحرائق في المناطق الرعوية في موريتانيا، ارتفعت بنسبة 50% خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة في منشور لها، إن حملة مواجهة الحرائق التي انطلقت قبل أيام، شهدت توسيع شبكة الطرق الواقية بنسبة 45%، والتي يعهد تنفيذها لشركة “صنات”، ليصل مجموع طولها 11700 كلم في 2022، مقابل 8045 كلم في 2021.

وأطلقت وزراة البيئة في الفترة ما بين 17 أكتوبر الماضي و 20 من نفس الشهر، الحملة الوطنية للتحسيس والوقاية من الحرائق الريفية، في ولايات الحوضين والعصابه وكوركول وكيديماغا والبراكنه والترارزه.

و قالت وزيرة البيئة لاليا عالي كامارا، قبل أيام إن هذه الحملة تبلغ تكلفتها المالية الاجمالية 91115000 أوقية جديدة،

وأضافت أن الحرائق الريفية تدمر كل عام مابين 50000 و300000 هكتار من المراعي في 7 ولايات زراعية رعوية غابوية وهي الحوضين ولعصابه وكيديماغا وكوركول ولبراكنه و أترارزه، مما يؤدي الى خسارة اقتصادية تبلغ حوالي 120 الى 750 مليون أوقية جديدة مقابل علف الحيوانات بمعدل 24000 الى 25000 اوقية للهكتار.