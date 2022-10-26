المؤتمر الدولي للسلام.. رابطة العالم الإسلامي تدعو للحوار بين الأديان

قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إن العالم اليوم يسوده الصراع في معارك مستمرة، وكان حرياً أن يحضر صوت الحوار والحكمة بفاعلية وتأثير لمصلحة الجميع.

جاء حديث الأمين العام خلال الجلسة الافتتاحية لـ«الاجتماع الدولي المتنوع من أجل السلام»، إلى جانب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف العيسى أن «ابتعاد مُكوّنات عالمنا بعضها عن بعض، يُشكّل منطقة فراغ، تنشأ عنها أفكارٌ وتأويلات سلبية، ينتج عنها في نهاية المطاف قناعات وقرارات قد تكون فادحة الخطورة والتعقيد» وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الحوارات «الحكيمة والنوايا المخلصة والوعود الصادقة، مع قدر من التسامح المتبادل، فهذه لا تَحُول دون نشوب الصراعات فقط، بل ينشأ عنها ثقة وصداقة وتعاون وسلام مستدام».

واعتبر العيسى أن العالم عانى من مضاعفات محاولة التلاعب بالدِّين، وأن البشرية قد شهدت «دماراً وهجماتٍ بشعة بسبب ذلك» مضيفاً: «لقد قاسى العالم عبر تاريخه الطويل من مرارة الصراع بين بعض أتباع الأديان والحضارات».

وقا إن رابطة العالم الإسلامي قد «قطعت على نفسها وعداً بأن تحترم الجميع وتخدم الإنسانية، وأن تنشر الوعي بأهمية ضبط العواطف الدينية وجعلها أكثر استنارةً وحكمةً».

من جانبه قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن التحديات التي تواجهها أوروبا حالياً «تدفع الجميع للتساؤل عن مدى ما يمكن للأديان فعله للحد من عواقب الحروب الحالية، ومنع وقوع حروبٍ مستقبلية».

وأكد ماكرون على أن للأديان «دوراً رئيساً في نشر السلام، لكونها قادرةً على بناء نسيج المجتمع وتقوية الروابط بين الأفراد، وهذان الأمران بالغا الأهمية».

وقال الرئيس الإيطالي، أن السلام «عملية مستمرة وليس لحظة في التاريخ؛ فالسلام يستلزم الشجاعة والإصرار والإرادة السياسية والالتزام الفردي».