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موريتانيا.. 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، و 23 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة. 

وأشارت الوزارة إلى  أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1031 فحصا على عموم البلاد، منها 945 فحصا سريعا (TDR) و 86 فحصا مخبريا(PCR).

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية أن الحالات النشطة وصلت إلى 187 حالة.

ووصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 63321، وعدد حالات الشفاء 62137، بينما تم تسجيل 997 حالة وفاة على الأقل.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 51 دقيقة

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