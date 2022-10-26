أرباب العمل: طلبنا من “كوت ديفوار” إعفاء الموريتانيين من تكاليف الإقامة 

طالب اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، اليوم الأربعاء، من السلطات الإيفوارية، برفع تكاليف الإقامة عن الموريتانيين المقيمين في كوت ديفوار، وفق بيان صادر عن الاتحاد.

كما طالب الاتحاد خلال لقاء مع رئيس الحكومة الإيفوارية «باتريك آشي» وعدد من أعضاء حكومته، برفع الجمركة عن السمك المستورد من موريتانيا، وفق المصدر.

وأشار البيان إلى أن رئيس أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد طرح على الوزير الأول الايفواري مشاكل الجالية الموريتانية وذلك خلال اجتماع رفقة رؤساء الجمعية العامة لائتلاف منظمات أرباب العمل الناطقين بالفرنسية.

والتزم الوزير الأول الإيفواري خلال الاجتماع، بالعمل على تسوية المشاكل المطروحة من طرف رئيس أرباب العمل الموريتانيين، وفق البيان.

وتعهد الوزير الأول الايفواري باعطاء فرص خاصة للقطاع الخاص و السهر على تقديم كافة التحفيزات لشركات الأشغال واعدا في ذات السياق بأن الحكومة لن تكون عقبة بل مسهلة لوتيرة العمل المطلوب.

وقد حضر رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين بوصفه الرئيس الدوري لمنظمات أرباب العمل بدول الساحل وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمات أرباب العمل الناطقة بالفرنسية.