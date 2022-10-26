مجلس الوزاراء.. تعيينات في الداخلية والتحول الرقمي

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي تعيينات واسعة في وزارة الداخلية واللامركزية، شملت ديوان الوزير والمستشارين والملحقين بالديوان، بالإضافة إلى الإدارة الإقليمية.

كما أجرى المجلس تعيينا في وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، وفيما يلي قائمة التعيينات.

وزارة الداخلية واللامركزية

ديوان الوزير

المكلفون بمهام:

– أحمد مسكه و لد محمد إداري حاكم الطينطان سابقا

– القاضي ولد أحمدو إداري حاكم الشامي سابقا

– محمذن ولد الدح إداري حاكم الرياض سابقا

– محمد ولد الشيخ ولد الغوث إداري حاكم أكجوجت سابقا

– محمد المختار ولد باباه إداري والي مساعد الحوض الشرقي سابقا

– أحمدو كاكيه إداري مساعد حاكم مقطع لحجار سابقا

– ساغو أآمادو عبد الله إداري مساعد حاكم المجرية سابقا

المستشارون:

– محمد الكبير البشير إداري حاكم باركيول سابقا

– محمد فال اباه البُ إداري حاكم انتيكان سابقا

– المقدم محمد محمود الأمانه أعمر جوده

– محمد العربي ولد محمدنَا إداري مساعد والي مساعد لبراكنه سابقا

– محمد ولد سيدي عبد الله أستاذ مدير عام مساعد مديرية الصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة سابقا

ملحقون بالديوان

– محمد الامين حبيب الطيب إداري عقدوي مستشار والي كيدي ماغه للشؤون الإدارية والقانونية سابقا

– بابا بشير امبودج محرر إدارة عامة حاكم مساعد كوبني سابقا

– زايد ولد امبارك العيد إداري موظف بالوزارة سابقا

– الحضرامي محمد صمب العبد محرر إدارة عامة حاكم مساعد جكني سابقا

المفتشية الداخلية

مفتشون

– احماه الله حمادي إداري حاكم مساعد باسكنو سابقا

– محمد سالم أحمدو إداري رئيس مركز لخشب سابقا

– البطل ولد عبد القادر إداري عقدوي رئيس مصلحة بالوزارة سابقا

– امباي علي صمبا إداري مساعد مدير ديوان والي الحوض الغربي سابقا

– مولاي البشير ولد مولاي الحسين إداري موظف بالوزارة سابقا

المديرية العامة للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة

– المدير العام: دحمان ولد بيروك، اداري مساعد، مدير اداري ومالي سابقا في الوزارة

– المدير العام المساعد: الحسن إسلمو اسويدات إداري أمين عام مقاطعة توجنين سابقا

المديرية العامة للمجموعات الترابية

– المدير العام المساعد: عبد الرزاق بوكار جاك إداري موظف بوزارة الداخلية

المديرية الإدارية و المالية:

المدير : سيدي عبد القادر الجيلاني سيسى، مهندس ، مستشار اقتصادي بالوزارة سابقا.

مديرية التعاون والدراسات والبرمجة

– المديرة المساعدة: شغالي بنت احمد إدارية عقدوية رئيسة مصلحة بالوزارة سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الشرقي

ديوان الوالي

– الوالي المساعد: محفوظ حدمين ابوه، إداري، مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية انواكشوط الشمالية سابقا

– مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية: العالم ولد شمد، إداري عقدوي، مفتش بالوزارة سابقا

مقاطعة النعمة

الحاكم: بلاهي ولد سيد محمد، إداري، حاكم السبخه سابقا

الحاكم المساعد: ابيبو ولد مولود، محرر إدارة عامة، رئيس مركز فصاله الإداري سابقا

مقاطعة ولاته

الحاكم: محمد سالم ولد إسلمو، إداري مساعد، مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية في الحوض الشرقي سابقا

مقاطعة جكني

الحاكم المساعد: محمد يمهلو سيد عالي، إداري عقدوي، حاكم مساعد بابابي سابقا

مركز أعوينات أزبل الإداري

رئيس المركز: محمد الراظي ولد سيدي والد اعمر، محرر إدارة عامة، حاكم مساعد النعمة سابقا

مقاطعة عدل بكرو

الحاكم: زين العابدين ولد الشيخ، إداري، مدير عام مساعد بالمديرية العامة للمجموعات الإقليمية سابقا

مقاطعة باسكنو

الحاكم: محمد سالم أحمد بيللْ، إداري، حاكم دار النعيم سابقا

الحاكم المساعد: محمد عيسى ولد الناجي، إداري مساعد، رئيس مركز اعوينات الزبل الإداري سابقا

مركز فصاله الإداري

رئيس المركز: محمد سالم سيدي محمد محمد الهادي، إداري، رئيس مركز تفنده سيف الإداري سابقا

مقاطعة تمبدغه

مركز بوصطيله الإداري

رئيس المركز: با ألفا إبراهيما، محرر إدارة عامة، رئيس مركز تكنت الإداري سابقا

ولاية الحوض الغربي

ديوان الوالي

– الوالي المساعد: محمد عبد الله الشيخ سيديا، إداري، والي مساعد لعصابه سابقا

– مدير ديوان الوالي: محمد محمود ولد شيخنا، إداري وزارة الداخلية

مقاطعة لعيون

الحاكم: محمد عبد الله أحمدو زين، إداري مساعد، حاكم بنشاب سابقا

الحاكم المساعد: إبراهيم محمد أحمد محمد التليميدي، إداري عقدوي وزارة الداخلية

مقاطعة الطينطان

الحاكم: عبد الله محمد الامام، إداري، حاكم الاك سابقا

الحاكم المساعد: محمد عالي كوليبالي، إداري مساعد، رئيس مركز عين فربه الإداري سابقا

مركز عين فربه الإداري

رئيس المركز: اعل همد يوكاه، إداري، حاكم مساعد الطينطان سابقا

مقاطعة تامشكط

الحاكم: مولاي اسماعيل المرتجى، إداري مساعد، حاكم توجنين سابقا

الحاكم المساعد: موسى عبد الله امباي، إداري مساعد، حاكم مساعد ألاك سابقا

مقاطعة كوبني

الحاكم: محمد الشيخ ولد ماسيره، إداري مساعد، حاكم باسكنو سابقا

الحاكم المساعد: عثمان عبدلاي وان، إداري مساعد، حاكم مساعد تامشكط سابقا

ولاية لعصابه

الوالي المساعد: با علي عبد الرحمن، إداري مساعد، والي مساعد الحوض الغربي سابقا

ديوان الوالي

– مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: سيدي محمد سيدات، إداري عقدوي، مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية انواكشوط الغربية سابقا

– مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية، أحمد جدو ولد الشيخ الطلبه، إداري، أمين عام جهة الحوض الغربي سابقا

مقاطعة كيفه

الحاكم: محمد آمدو جا، إداري مساعد، حاكم النعمه سابقا

مقاطعة كنكوصه

الحاكم: الشيخ محمد الحسن ولد اعمر بيو، إداري، مدير ديوان والي داخلت انواذيب سابقا

مقاطعة باركيول

الحاكم: الحسن سيدن أحمد معلوم، إداري، حاكم كرو سابقا

مقاطعة كرو

الحاكم: سيد محمد عبد الله ، إداري مساعد، حاكم تيارت سابقا

ولاية كوركول

مقاطعة كيهيدي

الحاكم : محمد سالم ولد صلاحي، إداري مساعد، حاكم امباني سابقا

مركزتفنده سيفه

رئيس المركز: محمد محمود ولد الدو، إداري، أمين عام جهة تكانت سابقا

مقاطعة مونكل

الحاكم: محمد الامين ولد محمد عبد الرحمن إداري بوزارة الداخلية واللامركزية

الحاكم المساعد: محمد امبارك ولد احويبيب، إداري، مندوب جهوي اللامركزية آدرار سابقا

مقاطعة مقامه

الحاكم المساعد: سيد محمد ولد البو، إداري، حاكم مساعد بوكي سابقا

مقاطعة لكصيبه

الحاكم: اعل الشيخ عبد الله عمر، إداري مساعد، حاكم مونكل سابقا

ولاية لبراكنة

الوالي المساعد: محمد عبد الفتاح ولد محمد عبد الرحمن إداري، مدير ديوان والي تيرس الزمور سابقا

مقاطعة ألاك

الحاكم: عبد القادر الطيب، إداري، حاكم روصو سابقا

الحاكم المساعد: علي بادارا امادو انيانك، إداري مساعد، حاكم مساعد مكطع لحجار سابقا

مقاطعة مقطع لحجار

الحاكم: محمد المختار محمد محمدو إسحاق، إداري، حاكم كنكوصه سابقا

الحاكم المساعد: عبدلاي مودو كي، إداري مساعد حاكم مساعد لعيون سابقا

مقاطعة بابابي

الحاكم: جيمي ممادو كوليبالي ، إداري مساعد، حاكم مساعد بوتلميت سابقا

الحاكم المساعد: محمد عبد الله عبد الرحمن، إداري مساعد، حاكم مساعد امباني سابقا

مقاطعة امباني

الحاكم: أحمد محمود محمد المامي النيسان، إداري مساعد، حاكم ولد ينجه سابقا

الحاكم المساعد: الحسين ولد سيديني، إداري عقدوي، مدير مساعد التعاون والدراسات والبرمجة سابقا

مقاطعة بوكي

الحاكم: المختار امبارك أحمد الشيخ، إداري مساعد، حاكم الميناء سابقا

الحاكم المساعد: يحفظو ولد محمد محمود، إداري مساعد أمين عام مقاطعة الرياض سابقا

مركز دار البركه الإداري

رئيس المركز: بنيوك ولد أحمد بنان، إداري مساعد، رئيس مركز بوصطيله الإداري سابقا

ولاية الترارزة

مقاطعة روصو

الحاكم: احمد ولد محمد عبد الرحمن ولد امين، إداري، حاكم تفرغ زينه سابقا

مقاطعة كرمسين

الحاكم: محمد الامين ولد عبد القادر، إداري، حاكم غابو سابقا

مقاطعة بتلميت

الحاكم: محمد احيد ولد سيدي يحي، إداري، حاكم بوكي سابقا

الحاكم المساعد: محمد عبد الرحمن الحبيب، محرر إدارة عامة، حاكم مساعد مونكل سابقا

مقاطعة انتيكان

الحاكم: محمد يسلم ولد ابوه، إداري، حاكم تامشكط سابقا

مقاطعة المذرذره

مركز تكنت الإداري

رئيس المركز: إسلمو سالم اعلي سالم، محرر إدارة عامة، رئيس مركز دار البركه سابقا

ولاية آدرار

ديوان الوالي

مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية: محمد ولد سيد احمد لعل، إداري عقدوي بوزارة الداخلية واللامركزية

مقاطعة أطار

الحاكم: محمد سعيد باكيلي، إداري، حاكم لعيون سابقا

مقاطعة أوجفت

الحاكم: محمدو محمد سيد المختار، إداري عقدوي، حاكم بابابي سابقا

مقاطعة وادان

الحاكم: جليله بنت معلام، إدارية، حاكم بوتلميت سابقا

ولاية داخلت انواذيبو

ديوان الوالي

مدير ديوان الوالي: محمدو مولاي بيدي، إداري، مدير ديوان والي تكانت سابقا

مقاطعة انواذيبو

الحاكم المساعد: لمانه ولد شيخنا، إداري وزارة الداخلية واللامركزية

مقاطعة الشامي

الحاكم: محمد محمود سيدي محمد، إداري، حاكم اوجفت سابقا

ولاية تكانت

ديوان الوالي

– مدير ديوان الوالي: المختار احمد باب، إداري، مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سابقا

– مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية: محمد احمد ولد محمد محمود، إداري عقدوي وزارة الداخلية واللامركزية

مقاطعة تجكجة

الحاكم: محمد لمين ولد الزين، إداري، حاكم لكصيبه سابقا

مركز الرشيد الإداري

رئيس المركز: محمد سيدي، إداري، حاكم مساعد المجرية سابقا

مقاطعة المجرية

الحاكم: محمد يحي ولد عبد الوهاب، إداري مساعد، حاكم مساعد انواذيب سابقا

الحاكم المساعد: جعفر محمد محمود، إداري عقدوي، أمين عام مقاطعة لعيون سابقا

مقاطعة تيشيت

مركز لخشب الإداري

رئيس المركز: بدو ولد أحمد، إداري مساعد، رئيس مركز الرشيد الإداري سابقا

ولاية كيدي ماغه

ديوان الوالي

مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: محمد سالم سيد محمد معلوم، إداري مساعد، حاكم مساعد مقامه سابقا

مقاطعة غابو

الحاكم: الشيخ سيد احمد ولد سيدي محجوب، إداري، مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية في لعصابه سابقا

مقاطعة ولد ينجه

الحاكم: محمد حرمه أحمد قاسم، إداري، حاكم ودان سابقا

ولاية تيرس الزمور

ديوان الوالي

مدير ديوان الوالي: الشيخ ولد بلال، إداري، مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية بولاية آدرار سابقا

ولاية إينشيري

الوالي المساعد: شيخاني بلاهي ابوه، إداري، مدير ديوان والي انواكشوط الشمالية سابقا

مقاطعة اكجوجت

الحاكم: لبات ولد المختار، إداري حاكم كيهيدي سابقا

مقاطعة بنشاب

الحاكم: خطاري سيد محمد الخرشي، إداري، حاكم عرفات سابقا

ولاية انواكشوط الجنوبية

مقاطعة عرفات

الحاكم: محمد حرمه ولد الرباني، إداري، حاكم كنكوصه سابقا

مقاطعة الميناء

الحاكم: احمادة ولد خطره ولد الشيخ، إداري، حاكم عدل بكرو سابقا

مقاطعة الرياض

الحاكم: لمانه ولد عالي، إداري، حاكم تجكجه سابقا

الحاكم المساعد: محمد عبد الله ولد اصغير، إداري، حاكم مساعد تفرغ زينه سابقا

ولاية انواكشوط الشمالية

ديوان الوالي

– مدير ديوان الوالي: محمد يحي ولد محمد خليه، إداري، والي مساعد إينشيري سابقا

– مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: محمد الكوري اعلي بوميجه إداري، مستشار مكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية في نفس الولاية سابقا

– مستشارة الوالي المكلفة بالشؤون السياسية والاجتماعية: عتيكه بنت الطالب محمد، إدارية مساعدة، الأمينة العامة لمقاطعة لكصر سابقا

مقاطعة دار النعيم

الحاكم: الدرجالها بنت لمهابه، إداري، حاكم لكصر سابقا

الحاكم المساعد: عيساتا أمدو جا، إدارية مساعدة، حاكم مساعد توجنين سابقا

مقاطعة توجنين

الحاكم: أدما أردو حسن جاه، إداري مساعد، حاكم ولاته سابقا

الحاكم المساعد: أم كلثوم أحمد عابدين، إدارية مساعدة، حاكم مساعد دار النعيم سابقا

مقاطعة تيارت

الحاكم: محمد احمد شيخن، إداري مساعد، حاكم أطار سابقا

ولاية انواكشوط الغربية

ديوان الوالي

مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية، محمد الشيخ ولد محمد عبد الرحمن، إداري مساعد حاكم كرمسين سابقا

مقاطعة تفرغ زينه

الحاكم: أبي محمد امبارك احميده، إداري، مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية بالعصابه سابقا

الحاكم المساعد: زينب عبد الله المصطفى، إداري، حاكم مساعد الرياض سابقا

مقاطعة لكصر

الحاكم: زينب بنت عبد الله بن مسعود، إدارية، مستشارة فنية بالوزارة سابقا

مقاطعة السبخه

الحاكم: الخليفه مختاري سيدي عالي، إداري، حاكم كيفه سابقا

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