وزير الخارجية التونسي يدعو لتعزيز التعاون مع موريتانيا

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إلى تعزيز التعاون مع موريتانيا في مختلف المجالات التي تهم التنمية في هذا البلد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير التونسي والسفير الموريتاني بتونس، دمان همر، تطرقا خلاله إلى أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها الدورة التاسعة عشر للجنة العليا المشتركة.

وأعرب الوزير التونسي عن حرص بلاده على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات، وفق تصورات مشتركة ورؤى جديدة، بحسب ما جاء في بلاغ إعلامي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وجدد الجرندي التعبير عن استعداد تونس، لمواصلة تعاونها مع موريتانيا في المجالات التي تهم أولويات التنمية في هذا البلد، مشددا على أهمية استثمار إمكانيات التعاون الواعدة بين البلدين، واستغلالها بالشكل الأمثل لتنمية المبادلات التجارية وتعزيز علاقات الشراكة.

من جانبه، نوه السفير الموريتاني بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا سعي بلاده إلى تعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات.

وعبر عن تطلع بلاده لمزيد الاستفادة من الخبرات والتجارب التونسية، في مجالات التعليم، والصحة، والتكوين المهني، مشيدا بإسهام الإطارات التونسية في المجهود التنموي لبلاده.