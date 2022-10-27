رئيس السنغال: كثفنا تدريس اللغة العربية والقرآن

قال الرئيس السنغالي ماكي صال، أمس الأربعاء، إنه عمل على تكثيف تدريس اللغة العربية في بلاده، وأنشأ مدارس مختصة في ذلك، مشيرًا إلى أن هذه المدارس عرفت “نجاحًا منقطع النظير”.

ماكي صال كان يتحدث في نقاش مع الشباب السنغالي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وتلقى سؤالا من شابة تدعى فاتي نيانغ حول معضلة تمدرس الفتيات وتسربهن من المدارس في سن مبكرة بسبب الزواج وموانع اجتماعية أخرى كثيرة، حسب تعبير صاحبة السؤال.

وقال صال في سياق رده على السؤال إن “تعليم الفتيات ضرورة من أجل خلق عالم متوازن وعادل، وهي معركة أخوضها بحزم في بلادنا، لقد أطلقنا عدة مبادرات في اتجاه تعزيز تمدرس الفتيات والإبقاء عليهن في المدارس”.

وأضاف صال أن من ضمن البرامج الحكومية التي اتخذ لتشجيع تمدرس الفتيات “وضع إجراءات تحفيزية لصالح الفتيات، مثل تخصيص منح دراسية للفتيات، وتوزيع جوائز على الفتيات المتفوقات”، وضرب المثال بمسابقة ملكة جمال الرياضيات وملكة جمال العلوم “من أجل تحفيز إقبال الفتيات على المواد العلمية”.

وقال صال: “في بعض المجتمعات التي لا تذهب غالبا الفتيات إلى المدرسة، توصلت وزارة التهذيب الوطني إلى حل إبداعي لهذه المعضلة، من خلال تكثيف تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، وخاصة في الأوساط الدينية”.

وأضاف في السياق ذاته أن الوزارة مؤخرًا كثفت من “تأسيس مدارس مختصة في الغة العربية (فرانكو-عرب)”، وقال صال: “هذه الاستراتيجية عرفت نجاحا منقطع النظير”.

وخلص الرئيس السنغالي إلى أن “التعليم في النهاية ليس حكرًا على اللغة الفرنسية، وإنما يمكننا تدريس الكثير من فتياتنا اللغة العربية والقرآن الكريم”.