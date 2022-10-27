توزيع جوائز مسابقة “رتل مع بوبيان” لحفظ القرآن الكريم

اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مسابقة “رتل مع بوبيان” التي تنظمها جمعية اليد العليا تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

وتم تقسيم جوائز على الفائزين في المسابقة القرآنية تراوحت ما بين 350 و 150 ألف أوقية قديمة، من أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل، أما بقية المتسابقين فتم منح كل واحد منهم 50 ألف أوقية قديمة.

وتمت المسابقة على مستوى ثلاث فئات عمرية، من 8 إلى 10 سنوات، في حفظ ربع القرآن، ومن 12 سنة إلى 14 سنة في نصف القرآن، ومن 15 سنة إلى 18 القرآن كاملا.

وأعرب رئيس جمعية اليد العليا السيد محمد عبد الرحمن الصبار، في كلمة له عن شكره لدولة الكويت ولبنك بوبيان، الذي نفذ بعض المشاريع الإنمائية التي تساهم بها دولة الكويت من خلال بنك بوبيان والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين.

ومن جانبه قال المدير العام لبنك بوبيان وليد الياقوت إن هذه زيارته لموريتانيا متعددة الأهداف، فعلاوة على توزيع الجوائز على حفظة القرآن، فقد تم إجراء عمليات جراحية لمرضي “المياه البيضاء “المنتشرة في البلاد، وذلك بإشراف أفضل الأطباء والمستشارين بدولة الكويت.