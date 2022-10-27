المغرب..اجتماع لرؤساء أركان دول “5 + 5 دفاع”

انعقد اليوم الخميس،بالعاصمة المغربية الرباط، الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة “5 زائد 5 دفاع”، برئاسة المغرب.

وتم خلال هذا اللقاء، تقديم الحصيلة المرحلية لمخطط العمل 2022، قبل فتح النقاش حول أهم الأنشطة التي ينبغي إدراجها في مخطط العمل 2023 .

كما صادق رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان المشاركة في هذا الاجتماع، على مخطط العمل 2023، وأصدروا التوصيات والخلاصات التي سيتم تضمينها في الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال الإجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع البلدان الأعضاء المقرر في 16 دجنبر 2022 بالرباط .

وتهم هذه التوصيات أساسا تشجيع استمرار هذه المبادرة، والنهوض بتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومواصلة التعاون المتعدد الأطراف، وخاصة في مجالات السلامة البحرية، والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى وكذا البحث الأكاديمي والتكوين.

من جهة أخرى، التزم رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركين بتعزيز تعاونهم أكثر من أجل النهوض بالأمن والاستقرار في المنطقة، ورفع التحديات المشتركة في هذا الفضاء الحيوي، وخاصة محاربة الاتجار غير المشروع، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والتلوث البحري.

وتشكل “مبادرة 5 + 5 دفاع “، التي تم إطلاقها عام 2004، منتدى للتشاور والتفاهم المتعدد الأطراف بين ضفتي غرب المتوسط.

وتضم خمس دول من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس) وخمس دول من الضفة الشمالية (فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، وإسبانيا). ويعتبر هذا المنتدى إطارا تفضيليا لتعزيز المعرفة المتبادلة والتبادل حول الرهانات الأمنية المشتركة للفضاء 5 + 5، وتتم رئاسة هذا المنتدى بالتناوب.

