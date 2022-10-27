بالتعاون مع جمعية اليد العليا حملة نور بوبيان توزع 250 حقيبة مدرسية

وزعت حملة نور بوبيان الكويتية بالتعاون مع جمعية اليد العليا، 250 حقيبة مدرسية لصالح تلاميذ الأحياء الفقيرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقد تضمنت هذه الحقائب التي وزعت في إطار جملة من الأنشطة، تقوم بها الحملة في نواكشوط، دفاتر وكتبا مقررة و أقلاما ملونة للأطفال.

ووصل وفد نور بوبيان الكويتية نهاية الأسبوع الماضي إلى موريتانيا، للإشراف على تنفيذ 1200 عملية للمرضى العيون لإزالة المياه البيضاء، و بعض المشاريع الخيرية الأخرى، التي شملت توزيع بعض الأدوية والنظارات الطبية.

وشملت أنشطتها توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة “رتل مع نور بوبيان” لحفظ القرآن الكريم، والتي نظمت على ثلاث مستويات عمرية، من 8 إلى 10 سنوات، في حفظ ربع القرآن، ومن 12 سنة إلى 14 سنة في نصف القرآن، ومن 15 سنة إلى 18 القرآن كاملا.