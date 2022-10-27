مبعوثة المملكة المتحدة للساحل: نقيم شراكة قوية مع موريتانيا

قالت المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى الساحل نيكولا كريسل، إن بلادها تقيم “شراكة قوية” مع موريتانيا، وترغب في “تعزيز هذه الشراكة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المبعوثة بعد أن استقبلت، زوال اليوم الخميس، في القصر الرئاسي بنواكشوط من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقالت المبعوثة: “تشرفت بالاستقبال الذي خصني به فخامة رئيس الجمهورية”.

وأضافت متحدثة عن فحوى المباحثات: “الحديث تطرق للوضع الإقليمي والأمن في منطقة الساحل والفرص المتاحة للمستثمرين البريطانيين في موريتانيا”.

ووصفت المبعوثة العلاقات بين المملكة المتحدة وموريتانيا بأنها “شراكة قوية بين بلدين صديقين”، مشيرة إلى أنها ناقشت مع ولد الغزواني “سبل تعزيز هذه الشراكة”.

ودشنت المملكة المتحدة أول سفارة لها في موريتانيا عام 2018، في ظل تزايد الاهتمام بموريتانيا، خاصة حين دخلت شركة “بريتش بيتروليوم” مجال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الموريتانية.

واستثمرت الشركة البريطانية العملاقة في حقل “آحميم السلحفاة الكبير” للغاز الطبيعي المشترك بين موريتانيا والسنغال، كما تخطط للاستثمار في حقل “بير الله” الموريتاني للغاز.