أخبارعلوم وتكنولوجيا

شبكة «يوتيوب» توثق حسابات الأطباء

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

أعلنت شبكة يوتيوب العملاقة في مجال الفيديو على الإنترنت الخميس أنها ستوثق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين بهدف الإضاءة على المقاطع المصورة الموثوقة في المجال الصحي، في إطار السعي لمكافحة المعلومات المضللة على هذا الصعيد.

ومن شأن التغيير أن يسمح للمستخدمين بالتعرف فورا على المقاطع ذات النوعية الجيدة في المسائل الصحية، وفق ما أعلنت الخدمة التابعة لمجموعة “ألفابت” (شركة غوغل الأم).

وكتب المسؤول في يوتيوب غارث غراهام في رسالة على مدونة أن هذا الأمر من شأنه مساعدة المستخدمين على أن «يجدوا» محتويات مصنوعة من جانب أطباء وأخصائيين صحيين ناشطين على المنصة و«يتفاعلوا معها».

وسيكون مسار التوثيق الذي يشمل خصوصا عمليات تحقق من الشهادات، متاحا أيضا أمام الأخصائيين في الصحة العقلية والمؤسسات العاملة في القطاع.

ومع جائحة كوفيد-19، شهدت صفحات الإنترنت والشبكات الاجتماعية سيلا من المعلومات الخاطئة أو المضللة بشأن الأمراض واللقاحات.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

مقالات ذات صلة

تصفها الشرطة بالخطيرة .. تفكيك عصابة تترصد المواطنين أمام البنوك

منذ ساعة واحدة

العفو الدولية: داعش ذبحت مئات الأشخاص في مالي هذا العام 

منذ 3 ساعات

بنت الداه: موريتانيا تتمتع بجميع عناصر ضمان النمو والرفاه

منذ 17 ساعة

منها تأهيل 13 ألف قطعة أرضية.. غزواني يزور مشاريع قيد التنفيذ

منذ 18 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى