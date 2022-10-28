الوزير الأول يتسلم التقرير السنوي حول مسابقات الوظيفة العمومية

تسلم الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال ولد مسعود، اليوم الجمعة، التقرير السنوي حول مسابقات الاكتتاب في الوظيفة العمومية للعام 2021.

وكان الوزير الأول قد تسلم التقرير في مكتبه من طرف رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات، شيخنا ولد إدومو رفقة أعضاء اللجنة.

ويتناول التقرير المذكور « ملاحظات وتوصيات حول طبيعة عمل اللجنة والمشاكل المطروحة بالإضافة إلى القرارات والمقترحات المتعلقة بالمسابقات والمتسابقين»، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء جرى بحضور فؤاد مختار النش، المدير المساعد لديوان الوزير الأول، وجالو عمار آمادو، مستشار بديوان الوزير الأول مكلف بالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والإصلاح.