موريتانيا.. وفاة منقبين داخل بئر في منطقة “الشكات”

لقي منقبان عن الذهب اليوم الجمعة مصرعهم، وأصيب منقب ثالث باختناق، داخل أحد آبار التنقيب عن الذهب بمنطقة “الشكات” بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا.

وبحسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا في تيرس زمور، فإن المنقبين في المنطقة، يرجحون أن يكون سبب وفاة الضحيتين عائد للاختناق، بعد أن دخلا بئرا تابعا لهما كان بعض المنقبين أوقدوا داخله نارا لتسهيل تقدمهم في الحفر.

ونقل المراسل عن مصادر محلية، أن المنقبين أوقدوا نارا يوم أمس الخميس، داخل بئر للتنقيب عن للذهب، لتليين الصخور والتربة، في إطار بعض الإجراءات التي تسهل عملهم داخل البئر وأن أحد المنقبين نزل صباح اليوم الجمعة، إلى داخل البئر للإطلاع على حالته، وحين تأخر في الخروج، نزل منقب ثان لكنه لم يعد أيضا.

وأشارت إلى أن منقبا ثالثا نزل داخل البئر، وعندما وصل مسافة معينة، أصيب بالإختناق، لكنه تمكن من التسلق باستخدام الحبل الذي كان يستخدمه، إلى أن وصل حافة البئر وهو في حالة صحية حرجة.

ونُقل الناجي من الاختناق فورا عبر سيارة في اتجاه ازويرات لتلقي العلاج، فيما لا يزال المنقبان داخل المقلع حيث يصعب دخوله بسبب الدخان.