مرسم رئاسي بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الجمعة، أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البالغ عددهم 26 عضوا.

وبحسب مرسوم صادر عن الرئاسة الموريتانية، فقد جاءت أسماء أعضاء اللجنة الجدد على النحو التالي:

– ناجي محمد المصطفى

– عبد الله الشيخ عبد الودود

– الرابيه الشيخ امبيريك

– افيتي العالم

– جمال عبد الجليل باب

– أحمد الصديق التقي

– يحي دادا دادا

– نفيسه المختار مسند

– عبد الفتاح باباه

– علي محمد أحمدو ابنو

– محمد عبد الله محمد آسكر

– الحسن محمد اسويلم

– الخليل محمد بوبكر

– هارونا اتراورى

– محمد الحسن محمد المصطفى

– انكيدا ألاسان

– أومو شيخنا جاكانا

– تابارا امبودج

– محمد اعلي تلمودي

محمد الأمين إبراهيم

– محمد بوبكر امبارك

– الشيخ محمد الأمين ولد أحمدو

– رقية لي

– محمد محمد امبارك

– اليخير يسلم محمد سيد المختار

– سيدي محمد الإمام