وزارة التجارة تسحب مستحضرات تجميلة من الأسواق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في موريتانيا، الشروع في سحب بعض المستحضرات التجميلية من الأسواق المحلية، معتبرة أنها “تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك”.

وقالت الوزارة في بلاع صادر عنها اليوم الجمعة أن هذه المنتجات تتعلق حصرا بعدة أنواع من الشمبو الجاف التابع للعلامات التجارية التالية: (Badd) و (Head) و (‘TREsemme) و (Nexxus) و(Suave) و (Dove).

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استعمال هذه المستحضرات، نظرا لخطرها على الصحة،.