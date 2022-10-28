سمية الميمني: وفد نوربوبيان يغادر موريتانيا وهو سعيد بإنجاز مهمته

قالت مديرة إدارة العمل التطوعي بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، سمية الميمني، إن وفد حملة نوربوبيان أنجز كل المشاريع التي خطط لتنفيذها خلال الأسبوع الماضي في موريتانيا.

وشملت المشاريع إجراء 1200 عملية إزالة للمياه البيضاء و مسابقة رتل مع بوبيان التي كرم من خلالها 60 متسابق من أصل 500 شاركوا في كل مراحلها.

ومن بينها إطلاق بئر ارتوازي ووضع حجر أساس مدرسة الدارين و توزيع 250 حقيبة مدرسية و 500 وجبة غذائية و1500 نظارة طبية للأطفال والكبار

وأضافت الميمني أن كل هذا العمل و الأنشطة التي أنجزت خلال أسبوع «تم تنفيذها من خلال جهود جمعية اليد العليا المشكورة و المقدرة فهي الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في موريتانيا».

وتوجهت بالشكر «لكل العاملين بالجمعية و تشيد بالتسهيلات والتراخيص والظروف المناسبة التي قدمتها الحكومة الموريتانية للوفد و بما حظو به من استقبال ومواكبة ورعاية من سعادة سفير دولة الكويت بموريتانيا».