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صوملك : أعمال صيانة ستتسبب في اضطرابات في الكهرباء غدا في نواذيبو

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
لقطة جوية من مدينة نواذيبو

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء(صوملك) أن التيار الكهربائي في مدينة نواذيبو شمالي البلاد، سيشهد اضطرابات بسبب أعمال صيانة تنوي الشركة القيام بها غدا الأحد.

وقال الشركة في بلاغ صحفي إنها ستقطع التيار الكهربائي بشكل دوري بين الأحياء السكنية والصناعية خلال الفترة ما بين الساعة السادسة صباحا إلى الخامسة مساء. 

وقال الشركة إنها ستجري  تدخلات مبرمجة على خط الربط عالي الجهد بين نواكشوط ونواذيبو، بالإضافة إلى أشغال مرتبطة بالجهد المتوسط لشبكة التوزيع في نواذيبو. 

واعتذرت الشركة في بلاغها عن هذه «الاضطرابات» التي قالت «إن متطلبات تشغيل المنشآت الفنية تمليها». 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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