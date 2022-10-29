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ولد مرزوك: «لقاء مثمر» جمعني مع نظيري الجزائري 

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قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إنه عقد لقاء «مثمرا» اليوم (السبت) مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في العاصمة الجزائرية. 

وأضاف ولد مرزوك في تغريده على موقع «تويتر» أن اللقاء يندرج اللقاء في إطار مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتنطلق اليوم  في الجزائر، أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.

و سيتم في مستهل أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب تسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية،  حيث يتسلم وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة،  رئاسة الدورة ال31 للقمة العربية.

وسيستلم وزير الخارجية الجزائري الرئاسة من طرف وزير الخارجية التونسي ، عثمان الجرندي، الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها ال 30.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 دقائق

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