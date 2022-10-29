الجزائر.. اجتماع لوزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية

بدأت اليوم السبت بالجزائر أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل.

ويبحث الاجتماع استكمال مناقشة مشروع جدول أعمال القمة، وصياغة مشروع الإعلان الذي سيتوج أعمالها وكذلك استكمال المواضيع المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدى اليومين الماضيين .

ويتضمن مشروع جدول الاعمال المجلس الوزاري العربي 19 بندا في مقدمتها التقارير المرفوعه الى القمة العربية، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجداته ، والتضامن مع لبنان ودعمه ، وتطورات الأزمة السورية ، وتطورات الوضع في ليبيا.

ويبحث وزراء الخارجية العرب أيضا الوضع في اليمن ودعم السلام والتنمية في السودان ، ودعم جمهوريتي الصومال وجزر القمر المتحدة ، وملف احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث ، والتدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية ، واتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب وتطوير المنظونة العربية لمكافحة الارهاب .

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع بنودا تهم العمل العربي المشترك، وتعديل مواد من النظام الاساسي للبرلمان العربي، بالإضافة إلى مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة إلى مقترح لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية .