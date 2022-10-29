أخبارالساحل

خطف مواطن فرنسي-أسترالي في تشاد

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

أعلنت الحكومة التشادية اليوم  السبت تعرض مواطن فرنسي – أسترالي للخطف يوم أمس الجمعة في شرق البلاد الحدودي مع السودان «بأيدي أشخاص مجهولين حتى الآن».

وقالت السلطات التشادية إن عملية الخطف وقعت عصر يوم 28  أكتوبر 2022، بدون أن تحدد ملابساتها.

وأشارت إلى أن الفرنسي -الأسترالي عمل في محمية لظبي المها يديرها «صندوق الحفاظ على الصحراء»، وهو منظمة غير حكومية لحماية الحياة البرية.

تأسس صندوق الحفاظ على الصحراء عام 2004 للتصدي إلى «موجة الانقراض الكارثية» التي “تهدد الطيور والثدييات الكبيرة في إفريقيا”، وفق موقع المنظمة. وتبلغ مساحة المحمية 77950 كيلومترا مربعا.

وأكدت السلطات التشادية أن “الحكومة حشدت كل الامكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين».

ويأتي هذا الحادث في ظرف أمني خاص يعيش البلده الساحلي، إذ يأتي بعد أيام من مظاهرات سقط خلالها عشرات الأشخاص، الذين احتجوا على تمديد الفترة الانتقالية للجنرال محمد ديبي. 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

مقالات ذات صلة

أيامُ قرطاج.. أفلام عربية وأفريقية تعرضُ في القاعات والسجون

منذ ساعتين

اديس أبابا.. انطلاق أشغال أول قمة أفريقية للشباب

منذ 5 ساعات

الجزائر.. اجتماع لوزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية

منذ 5 ساعات

ولد مرزوك: «لقاء مثمر» جمعني مع نظيري الجزائري 

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى