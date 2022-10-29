خطف مواطن فرنسي-أسترالي في تشاد

أعلنت الحكومة التشادية اليوم السبت تعرض مواطن فرنسي – أسترالي للخطف يوم أمس الجمعة في شرق البلاد الحدودي مع السودان «بأيدي أشخاص مجهولين حتى الآن».

وقالت السلطات التشادية إن عملية الخطف وقعت عصر يوم 28 أكتوبر 2022، بدون أن تحدد ملابساتها.

وأشارت إلى أن الفرنسي -الأسترالي عمل في محمية لظبي المها يديرها «صندوق الحفاظ على الصحراء»، وهو منظمة غير حكومية لحماية الحياة البرية.

تأسس صندوق الحفاظ على الصحراء عام 2004 للتصدي إلى «موجة الانقراض الكارثية» التي “تهدد الطيور والثدييات الكبيرة في إفريقيا”، وفق موقع المنظمة. وتبلغ مساحة المحمية 77950 كيلومترا مربعا.

وأكدت السلطات التشادية أن “الحكومة حشدت كل الامكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين».

ويأتي هذا الحادث في ظرف أمني خاص يعيش البلده الساحلي، إذ يأتي بعد أيام من مظاهرات سقط خلالها عشرات الأشخاص، الذين احتجوا على تمديد الفترة الانتقالية للجنرال محمد ديبي.