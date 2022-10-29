موريتانيا تدعو لتكثيف الجهود لتحصل فلسطين على عضوية أممية كاملة

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، اليوم السبت، إلى ضرورة تكثيف الجهود لكي تنال دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة له خلال الدورة الحادية والثلاثين لوزراء الخارجية العرب تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجزائر.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) إن ولد مرزوك تطرق خلاله كلمته لموقف «موريتانيا الثابت من القضية الفلسطينية المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967 وفقا للمبادرة العربية وللمرجعيات الدولية ذات الصلة».

وأضاف المصدر ذاته أن ولد مرزوك، أشاد بالدور «بالدور الهام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين».

ويترأس ولد مرزوك وفداً يضم سفير موريتانيا في الجزائر ودادي ولد سيدي هيبه، وسفيرها في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، سيد محمد محمد عبد الله.

كما يضمُ الوفد حسني ولد لفقيه، السفير مكلف بمهمة بالوزارة ، ومحمد الأمين ولد مولاي اعل، السفير المدير العام لادارة التعاون متعدد الاطراف بالوزارة، و الشيخ سيد أحمد محمد السالك، السفير مدير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بالوزارة ومحمد باب اعلي محمود، السفير مدير إدارة التشريفات بالوزارة و المختار امباب زيدان، مستشار أول بالمندوبية الدائمة لموريتانيا في جامعة الدول العربية.

إلى ذلك، بدأت اليوم السبت بالجزائر أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل.

ويبحث الاجتماع استكمال مناقشة مشروع جدول أعمال القمة، وصياغة مشروع الإعلان الذي سيتوج أعمالها وكذلك استكمال المواضيع المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدى اليومين الماضيين .

ويتضمن مشروع جدول الاعمال المجلس الوزاري العربي 19 بندا في مقدمتها التقارير المرفوعه الى القمة العربية، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجداته ، والتضامن مع لبنان ودعمه ، وتطورات الأزمة السورية ، وتطورات الوضع في ليبيا.

ويبحث وزراء الخارجية العرب أيضا الوضع في اليمن ودعم السلام والتنمية في السودان ، ودعم جمهوريتي الصومال وجزر القمر المتحدة ، وملف احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث ، والتدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية ، واتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب وتطوير المنظونة العربية لمكافحة الارهاب .

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع بنودا تهم العمل العربي المشترك، وتعديل مواد من النظام الاساسي للبرلمان العربي، بالإضافة إلى مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة إلى مقترح لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية .