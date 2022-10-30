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الجمارك السنغالية توقف شاحنة تحمل 300 كلغ من الكواكيين

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

أوقفت الجمارك السنغالية، مساء أمس السبت،  شاحنة تحمل 300 كلغ من الكوكايين، وذلك في كيديرا الحدودية مع مالي.

وحسب ما نقلت مواقع محلية سنغالية عن مصادر أمنية، فإن الشاحنة كانت قادمة من مالي، وتم توقيف السائق، لإحالته إلى التحقيق.

ووفقا لذات المصادر فإن الكمية، وهي الأكبر التي يتم العثور عليها داخل الأراضي السنغالية منذ أعوام، كانت مخبأة في صندوق من الفولاذ داخل الشاحنة.

وتقدر قيمة الكمية بأزيد من 24 مليار فرنك غرب أفريقي.

وتم توقيف الشاحنة من قبل عناصر الجمارك في كيديرا في ولاية تامباكوندا الحدودية بين مالي والسنغال. 

ولم تعلق بعد السلطات الأمنية على الموضوع.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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