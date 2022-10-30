بوركينا فاسو.. مصرع 13 جنديا شرقي البلاد

لقي 13 جندياً مصرعهم في كمين نصبه مسلحون في شرق بوركينا فاسو، حسبما أفادت مصادر أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب ) عن مصدر أمني قوله. “اُستهدفت وحدة من قوات الدفاع والأمن بكمين بين فادا نجورما وناتابواني” في الإقليم الشرقي.

وأضاف أن 13 جندياً “قتلوا وجُرح أربعة آخرون”.

وأكد هذه المعلومات مصدر آخر في أجهزة الأمن في البلاد، وفق ما نقلت الوكالة.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من إعلان سلطات البلاد إطلاق حملة لتجنيد 50 ألف متطوع لمساعدة الجيش في القتال ضد حركات مسلحة تقود تمردا منذ عام 2015 في البلاد.

وشهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين منذ بداية العام، وكلما تسلم زعيم جديد السلطة يتهم الذي سبقه بالفشل في وضع حد للعنف وما يسمونه “التمرد الجهادي”.