الحكومة تعتزم تنظيم أيام تشاورية حول الزراعة 

قال وزير الزراعة الموريتاني، يحيى ولد أحمد الوقف إن قطاع الزراعة سينظم أياما تشاورية حول الزراعة بمشاركة كل الفاعلين ، «تكون مخرجاتها خارطة طريق ينفذها القطاع».

جاء كلام وزير خلال اجتماع عقده مع المزارعين والمنتخبين في مدينة سيلبابي في ولاية كيدي ماغة مس أمس (السبت)، وذلك ضمن زيارته التفقدية لسير الحملة الزراعية لموسم 2022/2023 في شقيها المطري والفيضي وكذا زراعة الخضروات.

وأوضح ولد أحمد الوقف أن «الحضور المتميز للمزارعين والمنتخبين المحليين والوجهاء وتنظيمات المجتمع المدني في الولاية يترجم بوضوح تعلق سكان الولاية بالزراعة المطرية»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وأشار إلى أن تواجد هذا «الكم الهائل» من المزارعين والناشطين في مجال الزراعة المطرية “يجسد تجاوب سكان كيدي ماغة مع مبادرة النهوض بالزراعة المطرية التي أطلقها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان الرئيس الموريتاني قد أطلق الحملة الزراعة لموسم 2022_2023من سد لكراير بمقاطعة تامشكط في ولاية الحوض الحوض الغربي آواخر شهر يوليو الماضي.

وتسعى الحكومة في إطار الحملة الزراعية لزراعة 80 ألف هكتار من الأرز لتغطية نسبة 93٪ من الاحتياجات الوطنية و8000 هكتار من الخضروات لتغطية نسبة 59٪ من الاحتياجات الوطنية وتأهيل حوالي 15000 هكتار من واحات النخيل لتغطية نسبة 55٪ من حاجيات البلاد من التمور.

وقالت الحكومة إنها ستزرع في إطار هذه الحملة 4000 هكتار من محصول القمح و540 هكتار من الأعلاف الخضراء.

وقدرت الحكومة التكلفة الإجمالية لهذه الحملة بأكثر من 40 مليار أوقية ستتحملها خزينة الدولة.