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تشاد.. العثور على فرنسي- استرالي اختطف يوم الجمعة 

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أعلن رئيس الوزراء التشادي  اليوم الأحد العثور  الرهينة الفرنسي الأسترالي  المختطف يوم الجمعة الماضي في تشاد بإقليم شرقي البلاد على الحدود مع السودان.

وقال رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو في تغريدة على موقع تويتر «أنه عثر على المختطف وهو في صحة جيدة»

ولم يوضح المسؤول التشادي الطريقة التي تم بها العثور على المختطف، ولا الجهات الخاطفة، ولكنه هنأه قوات أمنه بلاده على ما أسماه «العمل الناجح».

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد صرحت أمس السبت  إنها أبلغت باختطاف مواطن فرنسي في تشاد، مضيفة أنها “على اتصال مع عائلته ومع السلطات التشادية بهدف ضمان الإفراج السريع عنه”.

وكانت السلطات التشادية قد صرحت بأنها حشدت “كل الإمكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين”.

ويتعلق الأمر بفرنسي أسترالي كان يعمل في محمية “لظبي المها” يديرها “صندوق الحفاظ على الصحراء”، وهو منظمة غير حكومية لحماية الحياة البرية.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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