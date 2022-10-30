توجهت نحو «الرئاسة» .. مسيرة داعمة للمدرسة الجمهورية 

نظمت رابطة آباء التلاميذ في موريتانيا، مساء اليوم الأحد، مسيرة شعبية لدعم «المدرسة الجمهورية» وتوحيد الزي المدرسي، شارك فيها وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إبراهيم فال ولد محمد الأمين.

وتوجهت المسيرة من دار الشباب القديمة وسط العاصمة نواكشوط، إلى القصر الرئاسي، وشارك فيها بعد أعضاء الحكومة ورئيس جهة نواكشوط فطمة بنت عبد القادر، وبعض النواب.

وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تعبر عن دعمها للمدرسة الجمهورية، و “دور الزي المدرسي في تكريس الوحدة الوطنية.

وعبر رئيس الاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ أحمد ولد اسغير، خلال المسيرة في تصريح مقتضب، عن «مساندته ودعمه» لقرار الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء المدرسة الجهورية.

من جانبه، عبر وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إبراهيم فال ولد محمد الأمين عن ارتياح رئيس الجمهورية والحكومة لهذه المسيرة الراجلة الذي قال إنها كانت «متزامنة» على عموم التراب الوطني.

وأضاف ولد محمد الأمين إن الحكومة ستحقق كل مطالب روابط آباء التلاميذ لكي «تترسخ المدرسة الجمهورية وتصبح حقيقة واعية».

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت اتخاذ حزمة من الإجراءات مع بداية هذا الموسم الدراسي، تتضمن حصر السنة الأولى في المدارس العمومية، وتوحيد الزي المدرسي وتعميمه على تلاميذ المرحلة الابتدائية.