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موريتانيا تحصد جائزتين في المهرجان المغاربي لمسرح الهواة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 دقائق

حصدت موريتانيا جائزتين، في النسخة العاشرة من المهرجان المغاربي لمسرح الهواة، الذي اختتم ليل الأحد/الاثنين، واحتضنت فعالياته مدينة نابل التونسية، ونظم هذا العام تحت شعار “مسرح الشارع لتغيير الشارع”.

العرض المسرحي الذي يحمل عنوان “رصيف”،  قدمته فرقة “أمل” المسرحية، وحصل على جائزة أفضل إخراج، وجائزة أحسن عمل جماعي، وتم عرضه في فضاء مفتوح (الشارع).

العرض من إخراج الفنان المسرحي الشيخاني محمد، الذي تم تكريمه في النسخة الحالية من المهرجان، إلى جانب عدد من الفنانين من دول المغرب العربي.

وافتتحت الدورة العاشرة من المهرجان المغاربي لمسرح الهواة، يوم الخميس الماضي، وشهد الافتتاح عرض شريط يرصد ما تم إنجازه من خطوات ميدانية لخدمة مواهب الهواة في الدول المغاربية.

وتم خلال المهرجان عرض عدة مسرحيات تمثل دول المغرب العربي: كمسرحية كيفي كيفك (تونس)، ومسرحية: ظل الوهم (الجزائر) ،ومسرحية أم المسامي (ليبيا)، ومسرحية رصيف و(موريتانيا).

 

 

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 دقائق

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