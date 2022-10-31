الساحل

النيجر.. 7 قتلى في انفجار صهريج يحمل 64 ألف لتر من البنزين

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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انفجار صهريج من البنزين، كانت قد انقلبت الشاحنة التي تحمله قرب مدينة “تاكيتا”، جنوبي النيجر.

وحين انقلبت الشاحنة تجمهر حولها عدد من الأشخاص بصدد أخذ كميات من البنزين، ولكن انفجار الصهريج باغتهم، وفق ما أعلنت السلطات ووسائل الإعلام اليوم الاثنين.

وقالت هذه المصادر إن الانفجار وقع يوم السبت الماضي، ولكن الحصيلة المؤقتة التي أعلنت اليوم مرشحة للارتفاع بسبب خطورة بعض الإصابات.

وأوضح التلفزيون الوطني أن الشاحنة انقلبت على جانب الطريق، وهي محملة بأكثر من 64 ألف لتر من البنزين.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجموعة من السكان المجاورين تجمعوا حول الشاحنة لأخذ البنزين المتسرب منها قبل أن تنفجر.

وتوجه الأمين العام لجهة “زيندر” هارو مامان إلى عين المكان، وأبدى تعاطفه مع السكان باسم السلطات العليا في البلاد.

وفي شهر مايو من العام الماضي، قتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انفجار صهريج محمل بالبنزين. ووقع الحادث على بعد بضع مئات من الأمتار من مطار نيامي الدولي.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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