الرئاسة تعين حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (أسماء)

أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الاثنين، في مرسوم صادر عنها تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقالت الرئاسة إن تعيين أعضاء اللجنة يأتي تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022،

وأضافت أنه “بعد الاطلاع على بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الصادر يوم 3 اكتوبر 2022، وبناءً على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بتاريخ 31 اكتوبر 2022، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدّل، المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة في مادته السادسة (جديدة)”.

وتطبيقا لترتيبات المادة 4 من المرسوم رقم 2018 – 055 الصادر بتاريخ 28 مارس 2018 المحدد لإجراءات تعیین أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تم تعيين السادة والسيدات، التالية أسماؤهم، أعضاء باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:

١) أب ولد امباري

٢) الداه ولد عبد الجليل

٣) بابوكار سولي

٤) باب ولد بوميس

٥) بلال ولد ورزك

٦) جينابا تانديا

٧) كومبا سي

٨) لمينة محمد بوي امم

٩) محمد الأمين ولد داهي

١٠) محمد المختار مليل

١١) مولاي ولد ابراهيم