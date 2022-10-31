خرجت 2005 من جلباب “الداخلية”.. قصة لجنة الانتخابات

أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الاثنين، تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد أسابيع من توقيع اتفاق بين الأحزاب السياسية والحكومة بشأن «التحضير التشاركي للاستحقاقات المقبلة».

واتفقت الأحزاب والحكومة على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها مـن التحضير «الجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا».

واحتاجت الأطراف السياسية إلى عدة أسابيع لتقديم مقترحاتها حول أعضاء اللجنة، وهي خلافات تحدث مع كل تشكيل لهذه اللجنة، بعضها بين أحزاب الأغلبية على عضوية اللجنة، نظرا لهيمنة الحزب الحاكم عليها، وبعضها الآخر بين أحزاب المعارضة نفسها.

أنشأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عام 2005، خلال مرحلة انتقالية أعقبت الإطاحة بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، وأشرفت على تنظيم الانتخابات التي أسفرت عنها المرحلة الانتقالية.

خضعت اللجنة لتعديل قوانينها عام 2009، وذلك بعد انقلاب أطاح بالرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وأشرفت على الانتخابات التي أعقبت اتفاق دكار (المرحلة الانتقالية الثانية).

ويترك القانون المجال للإدارة بالنسبة للتنظيم المادي للانتخابات، فيما يتم اختيار أعضاء اللجنة من ضمن « الشخصيات المستقلة الحاملة للجنسية الموريتانية، والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة الأخلاقية والصدق الفكري والحياد والاستقامة ».

ويحظر في تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التمثيل المباشر للأحزاب السياسية، أما من ناحية فترة الانتداب، فإنها تشكلت لتغطية مسار انتخابي محدد من حيث الأجل، حيث انتهت فترة انتدابها وعادت أملاكها إلى الدولة بعد الانتخابات.

القانون النظامي الصادر في 12 إبريل 2012، نص على إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، تكون مكلفة بكامل المسار الانتخابي بداية من التسجيل على اللوائح الانتخابية، وحتى إعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري لإعلانها النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء، و حتى إعلانها النهائي بالنسبة للانتخابات الأخرى.

وفي هذا الشأن، تتوفر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على كافة السلطات للتحقق ولضمان نزاهة التصويت، حسب ما ينص عليه القانون.

وبالنسبة للمدة، تمتاز اللجنة الوطنية للانتخابات بأنها مؤسسة دائمة يتم تعيين أعضائها لفترة انتداب مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد. ويتمتع أعضاؤها بالحصانة خلال ممارسة عملهم.