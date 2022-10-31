غزواني يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم إلى الجزائر للمشاركة في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ويترأس ولد الغزواني وفدا يضمُ كلا من وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما يضمٌ الوفد سفير موريتانيا في الجزائر، ودادي ولد سيدي هيبه، والمندوب الدائم لموريتانيا لدى جامعة الدول العربية، سيدي محمد ولد محمد عبد الله، بالإضافة إلىم حمد سالم ولد محمد فاضل، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، و سيدي محمد ولد غابر، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، والحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

وتنعقد يوم غد الثلاثاء بالجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا.

وتنظم هذه القمة في ظل تحديات إقليمية ودولية أبرزها استمرار النزاعات فى عدد من الدول العربية ؛واستمرار تداعيات جائحة كوفيد _19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة.