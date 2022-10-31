هذا ما ستجنيه السنغال من الغاز خلال 30 سنة

أبرز المدير العام لشركة «بيتروسن» السنغالية ، تييرنو سيدو لي، أن عائدات السنغال من مشاريع النفط والغاز قد تصل إلى 30 مليار دولار في غضون ثلاثين سنة ، أي ما يعادل مليار دولار سنويا.

وقال، تييرنو سيدو لي، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البترول والطاقة السنغالية لفائدة تجمع الصحافيين الاقتصاديين السنغاليين، خصصت للوقوف على سير تقدم مشاريع البترول والغاز بالسنغال، إن العائدات “ستكون منخفضة في البداية، على أن يرتفع الإنتاج في الفصل الرابع من 2023″، مضيفا أن الاستثمارات ستصبح مع مرور الوقت أكثر استدامة، على أن تصل إلى ذروتها بحلول سنة 2030.

وأبرز أنه على مدى 30 عاما، «سيكون متوسط عائدات دولة السنغال مليار دولار أمريكي سنويا، مستخلصة من مشاريعها النفطية المختلفة.

وأوضح المصدر ذاته أنه «إذا أخدنا بعين الاعتبار السعر الحالي للغاز والنفط، فإن العائدات مرشحة للارتفاع»

وأضاف تييرنو سيدو لي أن تراكم هذه العائدات سيمكن دولة السنغال من ربح 52 في المائة من مشروع «سانغومار» ، و64 في المائة من «مشروع السلحفاة الكبرى»

وأشار إلى أنه “إذا اعتمدنا الأرباح الناجمة عن مختلف مشاريع النفط والغاز، فإن الدولة تستحوذ على 52 إلى 64 في المائة” من العائدات.

وكان وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني السابق ، محمد ولد عبد الفتاح، قد صرح فبراير 2020 إن عائدات موريتانيا المرتقبة من مشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال ستصل مليار دولار سنويا، مؤكدا أن استغلال الحقل سيدوم 30 عاما.