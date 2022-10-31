غزاوني: الاتفاق حول لجنة الانتخابات يستحق التثمين من الجميع

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إن التوصل بإجماع وبطريقة تشاركية لتشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، يعتبر «إنجازًا مهما يستحق التثمين من قبل الجميع».

وأضاف الرئيس خلال لقاء جمعه بلجنة تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، -قبل سفره إلى الجزائر- إن هذا «من شأنه أن يعزز منظومتنا الديمقراطية ويمكن من إجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة وذات مصداقية»، وفق بيان صادر من وزارة الداخلية الموريتانية.

وقال المصدر ذاته، إن الرئيس شكر لجنة التعيين المشكلة من ثمانية أعضاء مناصفة بين المعارضة والأغلبية، كممثلين للأربعة والعشرين حزبا الموقعين على الاتفاق السياسي مع الحكومة.

و أضاف المصدر ذاته، أن الرئيس أشاد «بالدور الكبير الذي لعبه الفرقاء السياسيون من كافة الأحزاب التي شاركت في التشاور مع الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية».

ونقلت الداخلية عن الرئيس قوله إن «ما طبع ظروف تشكيل اللجنة من توافق، ينمً في المجمل عن تغليب الطبقة السياسية للمصالح الوطنية على كافة الاعتبارات الأخرى و يؤكد جديتها في تطبيق فحوى الاتفاق السياسي».

وكانت الرئاسة الموريتانية أصدرت اليوم مرسوما بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتواجد أعضاء اللجنة الانتخابية الآن في مقر الدستوري في العاصمة نواكشوط، لتأدية اليمين القانونية، وفق موفد صحراء ميديا في عين المكان.

وسيتم في وقت لاحق انتخاب رئيس اللجنة الانتخابية ونائبه.