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موريتانيا.. أعضاء لجنة الانتخابات يؤدون اليمين القانونية

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أدى أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، اليمين القانونية، أمام المجلس الدستوري في العاصمة نواكشوط. 

وأقسم أعضاء اللجنة على «تأدية وظائفهم بإخلاص(..) وعلى الحفاظ على سرية المداولات وذلك حتى بعد أنتهاء مأمورياتهم». 

وكانت الرئاسة الموريتانية، قد أعلنت في مرسوم  تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقالت الرئاسة إن تعيين أعضاء اللجنة يأتي تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022،

وأضافت أنه “بعد الاطلاع على بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الصادر يوم 3 اكتوبر 2022، وبناءً على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بتاريخ 31 اكتوبر 2022، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدّل، المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة في مادته السادسة (جديدة)”.

وتتألف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من 11 عضوا وهم:

١) أب ولد امباري

٢) الداه ولد عبد الجليل

٣) بابوكار سولي

٤) باب ولد بوميس

٥) بلال ولد ورزك

٦) جينابا تانديا

٧) كومبا سي

٨) لمينة محمد بوي امم

٩) محمد الأمين ولد داهي

١٠) محمد المختار مليل

١١) مولاي ولد ابراهيم

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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