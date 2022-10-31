لجنة الانتخابات تنتخب ولد عبد الجليل رئيسا لها

انتخبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال جلسة خاصة عقدتها مساء اليوم الاثنين بمقرها في نواكشوط وزير الداخلية الأسبق الداه ولد عبد الجليل رئيسا لها ومحمد الأمين ولد داهي نائبا له.

وسبق أن تقلد ولد عبد الجليل في منصب وزير الداخلية في فترة الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطائع، كما عين مطلع مايو العام الماضي عضوا في المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية.

أما نائبه ولد داهي، فهو خبير دستوري، سبق أن شغل منصب مدير ديوان الرئيس الأسبق الراحل أعلي ولد محمد فال، كما عمل مستشارا قانونيا للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطائع، كما سبق وأن شغل منصب رئيس جامعة نواكشوط.

إلى ذلك، أدى أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، اليمين القانونية، أمام المجلس الدستوري في العاصمة نواكشوط.

وأقسم أعضاء اللجنة على «تأدية وظائفهم بإخلاص(..) وعلى الحفاظ على سرية المداولات وذلك حتى بعد أنتهاء مأمورياتهم».

وكانت الرئاسة الموريتانية، قد أعلنت في مرسوم ظهر اليوم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقالت الرئاسة إن تعيين أعضاء اللجنة يأتي تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022،

وأضافت أنه “بعد الاطلاع على بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الصادر يوم 3 اكتوبر 2022، وبناءً على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بتاريخ 31 اكتوبر 2022، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدّل، المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة في مادته السادسة (جديدة)”.

وتتألف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من 11 عضوا وهم:

١) أب ولد امباري

٢) الداه ولد عبد الجليل

٣) بابوكار سولي

٤) باب ولد بوميس

٥) بلال ولد ورزك

٦) جينابا تانديا

٧) كومبا سي

٨) لمينة محمد بوي امم

٩) محمد الأمين ولد داهي

١٠) محمد المختار مليل

١١) مولاي ولد ابراهيم