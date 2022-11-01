«واتساب» يتيح ميزة سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها

أطلق تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إعادة الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها.

وتسمح الخاصية الجديدة تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت، قبل إرسالها أوحذفها حسب رغبة المرسل، وهو ما يتيح مراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها.

ولاستخدام هذه الخاصية، اضغط على رمز الميكرفون واسحبه إلى أعلى، ثم سجل الرسالة الصوتية، واضغط بعد ذلك على زر إيقاف (إشارة حمراء) وهو ما يتيح لك إعادة تشغيل الرسالة والاستماع إليها بالضغط على زر تشغيل.

أرسل الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق ويمكن الاستمرار بتسجيل الرسالة وإضافة جزء جديد إليها، بالنقر مرة أخرى على رمز الميكرفون أو حذفها بالضغط على زر سلة المهملات.