جامعة لعيون الإسلامية تشارك في التصنيف العربي – العالمي

أعلنت جامعة العلوم الإسلامية في لعيون أن رئيسها البروفيسور محمدو لمرابط اجيد، شارك إلى جانب رؤساء الجامعات العربية، اليوم الاثنين، في الورشة التعريفية الافتراضية الخاصة بإطلاق مشروع التصنيف العربي – العالمي.

وكان اتحاد الجامعات العربية قد بدأ اليوم، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في العمل على المشروع “من أجل تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي”، وفق القائمين على المشروع.

وأضاف نفس المصدر أن الهدف من مشروع التنصيف العربي – العالمي هو “تمكين مخرجات التعليم العالي من قيادة التطور العربي”.

وبحسب ما أعلن فإن التنصيف “سيعتمد الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير، تُقيم فيها المهام الشاملة للجامعة”.

وأعلن أن من ضمن المعايير التي ستعتمد “جودة التعليم والتدريس والبحث العلمي والابتكارات والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع”.