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الرئيس السنغالي ضيف شرف القمة العربية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

يشارك الرئيس السنغالي ماكي صال، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي في القمة ال 31 للدول العربية، التي تستضيفها الجزائر اليوم الثلاثاء بصفته ضيف شرف، ورئيسا للاتحاد الأفريقي.

وحسب الرئاسة السنغالية فإن ماكي صال الذي سيحضر اليوم الأول من أعمال القمة، كما سيشارك عن بعد في اجتماع حول المناخ .

ووصفت الرئاسة السنغالية العلاقات بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدل العربية، بأنها “علاقات تاريخية تعود إلى حقبة منظمة الوحدة الأفريقية”، وهي علاقات تضيف الرئاسة، “منسوجة من الكفاح ضد الاستعمار وبناء عالم متوازن”.

وتنطلق أعمال النسخة ال 31 لقمة الزعماء العرب في العاصمة الجزائرية، بمشاركة عدة رؤساء، وممثلي حكومات بعض الدول العربية.

وتأتي القمة بعد توقف نحو 3 سنوات حيث كان مقررا عقدها في مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة كورونا، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها الجزائر في نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة في العام 2005.

وعقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019، وهي القمة العربية الدورية الثلاثون والتي شهدت مشاركة 13 زعيما وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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