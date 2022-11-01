مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة في هجوم بالنيجر

ذكر التلفزيون الرسمي للنيجر أن ثلاثة عناصر من الشرطة على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب شخصان آخران، من بينهم مدني، وذلك في اعتداء وصف بـ “الإرهابي”، وقع ليلة الأحد الاثنين، على مستوى المعبر الحدودي دابيرا، الواقع وسط جنوب البلاد، بالقرب من الحدود النيجيرية.

ونقل التلفزيون الرسمي، عن ملاحظين قولهم، إن المهاجمين أطلقوا النار مباشرة على عناصر الشرطة بالمعبر الحدودي.

وتوجه حاكم منطقة مارادي، أبو بكر شايبو، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين إلى دابيرا، لحضور مراسم دفن رجال الشرطة الثلاثة، ونقل تعازي السلطات العليا للبلاد إلى أسر الضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن الشريط الحدودي بين النيجر ونيجيريا، الذي يمتد على مسافة 1500 كلم، شكل منذ عدة سنوات مسرحا لهجمات شنتها عصابات مسلحة.