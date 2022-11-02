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شركة «سنيم» تعلن عن اكتتاب في مجال الصحة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، عزمها اكتتاب عدد من الأطباء الأخصائيين، و العمال في مجال الصحة، للعمل في العيادات التابعة لها.

وقالت الشركة إن الاكتتاب الذي تعتزم إجراءه سيشمل دكتورا في الصيدلة، وأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، وأخصائي أشعة، بالإضافة إلى أخصائي في مجال التخدير والإنعاش.

وأضافت الشركة في إعلانها أن هذه الإكتتابات مفتوحة أمام النساء والرجال على حد سواء، مشترطة أن يتوفر المترشح على شهادة في الإختصاص المطلوب، وإثبات حصوله على خبرة سنتين في مجاله.

واشترطت الشركة أن لا تتجاوز أعمار المتقدمين لهذا الاكتتاب 40 سنة، وسيتم توزيع المكتتبين على العيادات التابعة للشركة في مدينتي ازويرات ونواذيبو.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

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