ماكي صال أمام القمة العربية: فلسطين مركز انشغال العرب وأفريقيا

قال الرئيس السنغالي ماكي صال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد يعمل مع الجامعة العربية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمتين الإقليميتين، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا التي تشكل مصدر انشغال الجانبين.

وأكد صال، خلال افتتاح القمة العربية الـ31 أمس الثلاثاء في الجزائر، على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي.

وتابع أن القارة الأفريقية يمكنها بذل الكثير من الجهود في إطار التعاون الاقتصادي والاستثمار، مشيرا إلى أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يجب أن تبعث المزيد من فرص التعاون لا سيما في مجال الزراعة والبنى التحتية والطاقة والصناعة الطبية.

ووجه الرئيس السنغالي دعوة لكافة الشركاء العرب بمن فيهم القطاع الخاص، من أجل مواصلة الجهود المشتركة في هذا الصدد للاستفادة من التكامل، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالدفاع عن المبادئ المشتركة بما في ذلك في مجالي الثقافة والحضارة.

وافتتحت القمة العربية اليوم الثلاثاء، وتستمر أشغالها اليوم الأربعاء، فيما تناقش ملفات عديدة من أبرزها تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الأزمة السورية، والوضع في ليبيا واليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم جمهوريتي الصومال والقمر المتحدة.

كما يبحث قادة الدول العربية احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث، والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب وتطوير “المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب”.