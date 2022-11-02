إحالة 3 أشخاص بينهم جمركي إلى النيابة بتهمة تهريب الخمور

أحالت الشرطة الموريتانية، في مدينة روصو عاصمة ولاية ترارزة جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص، إلى وكيل الجمهورية (النيابة العامة)، في إطار قضية تتعلق بتهريب الخمور والمتاجرة بها.

وبحسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا في مدينة روصو، فإن المحالين إلى وكيل الجمهورية، من بينهم جمركي وسيدة، بالإضافة إلى شخص ثالث يعمل قائدا لزورق لنقل البضائع.

وكانت الشرطة الموريتانية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن ضبط كميات من الخمور، على متن زورق في معبر “جدر المحكن” الحدودي مع دولة السنغال .

ويعود الزورق حسب مصدر أمني، لمواطن موريتاني كان بصدد تسليم الحمولة إلى جمركي يعمل مع سيدة موريتانية تتاجر بالخمور في نواكشوط .

واقتادت الشرطة السيدة المتهمة بالمتاجرة بالخمور أمس الثلاثاء، من منزلها في مقاطعة الميناء بالعاصمة نواكشوط، إلى مفوضية روصو للتحقيق معها .

ووفق المعلومات الصادرة عن الشرطة فقد تم توقيف زورق يقوده أجنبي، يحمل 30 كيسا من الخمور و 360 قارورة خمر، كان «بصدد إدخالها إلى التراب الوطني باتجاه مدينة نواكشوط»، حسب ما أعلنت الشرطة.

وأضافت أن «المعطيات الأولية فإن الأجنبي له ارتباطات بشبكة محلية، تسهل عملية نقل و إيصال كمية الخمور المذكورة إلى العاصمة».