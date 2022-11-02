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غزواني يطالب بتنسيق عربي لمكافحة الإرهاب والتطرف

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (AMI)

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى تكثيف التنسيق العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف ، والتعامل مع كل الصراعات الأخرى التي تنشر الانقسام والتعصب الطائفي.

جاءت دعوة الرئيس الموريتاني اليوم الأربعاء، خلال  خطابه أمام القمة العربية المنعقدة بالجزائر، مضيفا أن قدرة الدول العربية على تحمل الأزمات التي يمر بها العالم، وتكيفها مع المتغيرات الجيوستراتيجية، مرهون بنجاح العمل الجماعي العربي.

وقال ولد الغزواني “علينا اليوم مضاعفة جهود التعاون والتنسيق والعمل الجاد، لتحقيق الأمن والسلام في الفضاء العربي وفق شعار القمة الحالية لم الشمل”.

وأكد الرئيس الموريتاني في خطابه، على أن “القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائلي ومحاولاته لتغيير وضع القدس، في ظل عدم تنفيذ القرارات الدولية، وتجاهل مبادرة السلام العربية.

وجدد التزام موريتانيا، بإيجاد حل شامل وعادل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

ولد العزواني طالب كذلك في خطابه أمام القمة، بإيجاد حلول سياسية صلبة للصراعات في اليمن وسوريا وليبيا، بما يضمن وحدة وسلامة أراضي الدول الثلاث.

وتطرق رئيس موريتانيا، لاستضاف مصر لمؤتمر المناخ هذا العام، معتبرا أنها إلى جانب استضافة الإمارات العربية المتحدة للقمة ذاتها العام المقبل، بمثابة إشارة إيجابية على أن القضايا البيئية أصبحت محور اهتمام الدول العربية.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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