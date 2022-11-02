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اختطاف 39 طفلا من مزرعة شمال غرب نيجيريا

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أعلنت مصالح الشرطة ومسؤول محلي، اليوم الأربعاء، عن اختطاف عصابة إجرامية لـ 39 طفلا يعملون في مزرعة شمال غرب نيجيريا، من أجل الحصول على فدية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عشرات المسلحين داهموا، على متن دراجات نارية، مزرعة خارج قرية ميروا في ولاية كاتسينا، واختطفوا 39 طفلا.

وقال المتحدث باسم شرطة كاتسينا، غامبو عيسى، إن هؤلاء “اقتحموا المزرعة في ميروا وأخذوا العمال القاصرين”، مضيفا أنه “تمت تعبئة كل عناصرنا الذين حلوا بالمنطقة، بهدف إنقاذ الرهائن والقبض على المجرمين”.

وأكد مسؤول محلي في منطقة فاسكاري، حيث تقع قرية ميروا، أنه كان هناك عشرات العمال بالمزرعة، مشيرا إلى أن العمال كبار السن تمكنوا من الفرار، فيما تم القبض على 39 طفلا.

وكان مدير المزرعة قد أبرم، في الماضي، صفقة مع أفراد إحدى العصابات، تقضي بمنحهم المال مقابل تعهدهم بعدم التعرض لعلميات الحصاد. لكن أفراد هذه العصابة المسلحة لم يتوصلوا إلا بعربون، بحسب توضيحات لمسؤول بمنطقة فسكاري، الذي أكد أنه “من الواضح أنهم كانوا غاضبين من استئناف الأنشطة في المزرعة دون الحصول على المبلغ المتفق عليه كاملا”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن فاسكاري، الواقعة على الحدود مع ولاية زامفارة، تعيش تحت وطأة التهديدات المتكررة بالاختطاف من قبل العصابات المسلحة.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 29 دقيقة

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