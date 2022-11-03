موريتانيا تطلق «جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة»

أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، فيموريتانيا، النسخة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية، للفنون الجميلة (المسرح والفن التشكيلي والسينما والموسيقى).

وتسعى الجائزة، بحسب ما أعلنت الوزارة إلى “تشجيع الإبداع، وتقوية روح التنافس، وتطوير الفنون الجميلة”، وسيفتح باب المشاركة في هذه الجائزة أمام المواطنين الموريتانيين فقط.

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد اسويدات،إن الفنون الجميلة باتت ركنا ثقافيا من ثقافة الأمم، وجسرا للتواصل بين الشعوب، ووسيلة ناعمة لتسويق الثقافة والتعريف بها، فضلا عن دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن قطاعه، لا يمكن له تحقيق تلك الأهداف المرسومة له، بدون مشاركة مختلف الفاعلين في الساحة الثقافية، بوصفهم شركاء في تحقيق تلك الأهداف.

من جهته رئيس الجائزة، سيدي محمد ولد بنب، فقد تحدث عن، أهداف المسابقة ومعايير المشاركة فيها، وطرق التحكيم فيها، داعيا أصحاب هذه الفنون إلى استغلال الفرصة التي منحت لهم لتطوير هذه المجالات.