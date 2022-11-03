أخبارثقافة وفن

موريتانيا تطلق «جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة»

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
وزيرا الثقافة والتجارة خلال حفل إطلاق جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة

أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، فيموريتانيا، النسخة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية، للفنون الجميلة (المسرح والفن التشكيلي والسينما والموسيقى).

وتسعى الجائزة، بحسب ما أعلنت الوزارة إلى “تشجيع الإبداع، وتقوية روح التنافس، وتطوير الفنون الجميلة”، وسيفتح باب المشاركة في هذه الجائزة أمام المواطنين الموريتانيين فقط.

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد اسويدات،إن الفنون الجميلة باتت ركنا ثقافيا من ثقافة الأمم، وجسرا للتواصل بين الشعوب، ووسيلة ناعمة لتسويق الثقافة والتعريف بها، فضلا عن دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن قطاعه، لا يمكن له تحقيق تلك الأهداف المرسومة له، بدون مشاركة مختلف الفاعلين في الساحة الثقافية، بوصفهم شركاء في تحقيق تلك الأهداف.

من جهته رئيس الجائزة، سيدي محمد ولد بنب، فقد تحدث عن، أهداف المسابقة ومعايير المشاركة فيها، وطرق التحكيم فيها، داعيا أصحاب هذه الفنون إلى استغلال الفرصة التي منحت لهم لتطوير هذه المجالات.

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

مقالات ذات صلة

وزارة الصحة تنفي انتشار “حمى قاتلة” بولاية آدرار

منذ 3 ساعات

بـ«واد الناقة».. انطلاق بطولة موريتانيا الدولية لسباق الإبل

منذ 5 ساعات

موريتانيا وإسبانيا توقعان اتفاقا للتعاون الأمني ومكافحة الهجرة

منذ 8 ساعات

مكافحة الهجرة والتهريب.. أبرز ملفات زيارة وزير داخلية إسبانيا لموريتانيا 

منذ 19 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى