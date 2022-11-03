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بـ«واد الناقة».. انطلاق بطولة موريتانيا الدولية لسباق الإبل

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

انطلقت اليوم الخميس، بطولة موريتانيا الدولية لسباق الإبل، في منطقة «تفل» بمقاطعة واد الناقة، منظمة من طرف الاتحاد الموريتاني لسباقات الهجن وبمشاركة العديد من الدول العربية والإفريقي.

وقالت الأمينة العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أمعيزيزه بنت محفوظ، إن «البعد التراثي والاجتماعي لسباق الهجن قد منحه المكانة المتقدمة في سجل وتثمين وإحياء التراث الوطني الثقافي والمادي وغير المادي».

وأضافت أن تنظيم هذه البطولة تدخل في «إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير الرياضة الوطنية والنهوض بها» وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن رياضة «الهجن شكلت على مدى حقب خلال فترات مختلفة نشاطا رياضيا وترفيهيا في بلدنا كما ظلت جزءا من الذاكرة الثقافية، وميدانا للتلاقي والتنافس الإيجابي».

وقال رئيس الاتحاد الموريتاني لسباق الهجن وتنميتها وتحسين سلالاتها، إسلم ولد المصطفى، إن هذا الحدث «يعد انتصارا للرياضة والتراث الموريتاني الذي ستوجه إليه البوصلة من قبل المهتمين بهذا النوع من الرياضات التراثية الأصيلة».

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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