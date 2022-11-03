وزارة الصحة تنفي انتشار “حمى قاتلة” بولاية آدرار

نفت وزارة الصحة الموريتانية، اننشار حمى قاتلة في ولاية آدرار شمالي البلاد، واصفة الأخبار المتداولة بهذا الخصوص بأنها “مغلوطة”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير الجهوي للعمل الصحي بآدرار إبراهيم ولد مختار ولد أمية، صحبة مدير مستشفى أطار، الدكتور عبد الله ولد احمياده.

وقال المدير الجهوي، إنه تم تقصي الحقائق إثر تداول أنباء مغلوطة في صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات وفيات بسبب حمى قاتلة منتشرة في آدرار في الفترة الأخيرة.

وأضاف “لقد تأكدنا من أن جميع الحالات االمذكورة تماثلت للشفاء التام، باستثناء حالتين، واحدة في قرية تيارت التابعة لبلدية عين أهل الطايع، أصيب صاحبها بالحمى في مقاطعة ازويرات، وخضع للعلاج في مركز الاستطباب بأطار، وتماثل للشفاء، وهو حاليا في حالة نقاهة، ويخضع لمتابعة طبية”.

والحالة الثانية لسيدة تم حجزها منذ أسبوعين في المستشفى الجهوي، إثر تعرضها للحمى والصرع، وقد تماثلت للشفاء، بعد تلقيها للعلاج، وهي حاليا في حالة نقاهة ومتابعة طبية”.

وأشار إلى أن هناك “حالات في انواكسوط قادمة من آدرار إلا أنها لم تمر بالمستشفى، وكل ما نستطيع تأكيده هو أن الحالة الصحية العامة في الولاية جيدة”، حسب تعبيره.

وبدوره أكد عبد الله ولد احمياده، مدير مركز الاستطباب بأطار أن أبواب المركز مفتوحة أمام جميع رواده، من المرضى والمرافقين دون استثناء، وأن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين وفي كافة الأوقات للاستفسار عن مختلف القضايا الطبية، مطمئنا الساكنة بأن وباء حمى الوادي المتصدع قد تراجع نهائيا في أطار.